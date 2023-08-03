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الخميس 03 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بعد أيام من تقاعده.. أمريكي يربح مليون دولار في اليانصيب

بول باشاو
بول باشاو
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ربح الأمريكي بول باشاو من ويست بويلستون، ولاية ماساتشوستس، مليون دولار في اليانصيب، بعد 3 أيام فقط من تقدمه بخطاب تقاعده.
وقال باشاو: «أخطرت جهة عملي، حيث أعمل سائق شاحنة منذ 20 عاماً، برغبتي في التقاعد عن العمل، واشتريت تذكرة يانصيب من أحد المتاجر في ويست بويلستون بعد 3 أيام من إبلاغي الشركة».

وأضاف باشاو: «أخبرت زوجتي أن هناك أشياء في الحياة لا أعتقد أبداً أنها ستحدث لي، كان من بينها الفوز باليانصيب، والتي حدثت جميعها وفزت بها».
وذكر باشاو بأنه يخطط لاستخدام جزء من مبلغ الجائزة، للسفر وقضاء الإجازات.

مليون دولار لمدة 3ايام تذكرة يانصيب الامريكي باول باشو