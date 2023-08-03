بعد أيام من تقاعده.. أمريكي يربح مليون دولار في اليانصيب

ربح الأمريكي بول باشاو من ويست بويلستون، ولاية ماساتشوستس، مليون دولار في اليانصيب، بعد 3 أيام فقط من تقدمه بخطاب تقاعده.

وقال باشاو: «أخطرت جهة عملي، حيث أعمل سائق شاحنة منذ 20 عاماً، برغبتي في التقاعد عن العمل، واشتريت تذكرة يانصيب من أحد المتاجر في ويست بويلستون بعد 3 أيام من إبلاغي الشركة».

وأضاف باشاو: «أخبرت زوجتي أن هناك أشياء في الحياة لا أعتقد أبداً أنها ستحدث لي، كان من بينها الفوز باليانصيب، والتي حدثت جميعها وفزت بها».

وذكر باشاو بأنه يخطط لاستخدام جزء من مبلغ الجائزة، للسفر وقضاء الإجازات.