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الخميس 03 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تدريبات روسية سورية مشتركة على تدمير أهداف مفترضة لتجمعات إرهابية

قوات روسية
قوات روسية
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 أجرت قوات روسية وسورية، مناورات ليلية مشتركة في محافظة حماة غربي سوريا، تدربت فيها القوات المشاركة على تدمير تجمّعات الإرهابيين المفترضة. 

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، أن المناورات أجريت بمشاركة مقاتلات "Su-35" "Su-24" الروسية، وتشكيلات مدفعية سورية، حيث تدربت القوات المشاركة على ضرب أهداف حساسة للزمر الإرهابية المفترضة في المحافظة.
وأشارت إلى أن مروحيات "Ka-52" البحرية الروسية دمرت عربات وتحصينات الإرهابيين المفترضين.
كما شملت المناورات إنزالا نفذته تشكيلات سورية من ارتفاع 1500 إلى 3000 متر بمظلات Arbalet-2 الروسية من مروحيات "Mi-8AMTSh".

سوريا حماة روسيا