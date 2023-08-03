تدريبات روسية سورية مشتركة على تدمير أهداف مفترضة لتجمعات إرهابية

الخميس 03/أغسطس/2023 - 09:20 ص

أجرت قوات روسية وسورية، مناورات ليلية مشتركة في محافظة حماة غربي سوريا، تدربت فيها القوات المشاركة على تدمير تجمّعات الإرهابيين المفترضة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، أن المناورات أجريت بمشاركة مقاتلات "Su-35" "Su-24" الروسية، وتشكيلات مدفعية سورية، حيث تدربت القوات المشاركة على ضرب أهداف حساسة للزمر الإرهابية المفترضة في المحافظة.

وأشارت إلى أن مروحيات "Ka-52" البحرية الروسية دمرت عربات وتحصينات الإرهابيين المفترضين.

كما شملت المناورات إنزالا نفذته تشكيلات سورية من ارتفاع 1500 إلى 3000 متر بمظلات Arbalet-2 الروسية من مروحيات "Mi-8AMTSh".