أوكرانيا: نعتمد على اليابان في دعم الانتعاش الاقتصادي‎

الخميس 03/أغسطس/2023 - 09:16 ص

أكدت أوكرانيا، اليوم الخميس، اعتمادها على دعم اليابان في جهود الانتعاش الاقتصادي، مشيرة إلى اهتمامها بجذب الخبرة اليابانية في فترة ما بعد الحرب، لا سيما الدعم المالي من جانب القطاع الخاص.

جاء ذلك في بيان أصدرته الخدمة الصحفية لوزارة الاقتصاد، عقب اجتماع النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو مع نائب وزير المالية الياباني للشئون الدولية كاندا ماساتو في كييف، ونقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية.

وخلال الاجتماع، قالت سفيريدينكو:" نحن الآن بحاجة إلى تعزيز الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تسريع النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة.. أولًا وقبل كل شيء، نود تطوير الصناعة الأوكرانية وفقًا للمبادئ التي طبقتها اليابان في فترة ما بعد الانتعاش من الحرب، يجب أن تكون إحدى الأولويات تعزيز التعاون بين المصنعين الأوكرانيين والشركات الشريكة اليابانية".

وأضافت "أن أوكرانيا تحتاج الآن من الشركاء دعم برامج المنح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومنشآت التجهيز، والتي من المتوقع أن تحفز النشاط الاقتصادي.. آمل أن تكون اليابان قادرة على تزويدنا ليس فقط بالدعم المالي للميزانية، ولكن أيضًا للقطاع الخاص، فمن دون الوصول إلى التمويل، سيصعب حقًا على رواد الأعمال تطوير وخلق وظائف جديدة".

وتابعت:"نحن نقدر مساهمة اليابان المالية البالغة 23 مليون دولار للوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتغطية مخاطر الحرب عند الاستثمار في أوكرانيا، هذه رسالة مهمة جدًا للشركات الدولية الراغبة في العمل في بلدنا ولكن الأهم بالنسبة لنا هو توفير التأمين المادي والقانوني للشركات الأوكرانية. سيخدم هذا في وقت واحد من أجل غرضين هما التقليل من مخاطر الأعمال ومساعدة الشركات في الحصول على تمويل من البنوك الأوكرانية والدولية".

وناقش الطرفان -خلال الاجتماع- إمكانيات تمويل برامج دعم قدامى المحاربين وإنشاء مناطق صناعية وإعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.