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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بركان إيبيكو في جزر الكوريل الروسية ينفث رماده على ارتفاع 3 كم

ثوران بركان
ثوران بركان
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 أعلن مركز كامتشاتكا للأبحاث الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الخميس، ثوران بركان إيبيكو في جزر الكوريل الروسية حيث ينفث رماده على ارتفاع يصل إلى 3 كم. 
وأفاد بيان للمركز -أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، بأنه تم تسجيل انطلاق عمود الرماد البركاني اليوم على ارتفاع حوالي 3 كم فوق مستوى البحر.
ويقع البركان على الطرف الشمالي لجزيرة باراموشير في جزر الكوريل، وهو من البراكين النشطة في هذه المنطقة.. وفي 19 يوليو الماضي تم تسجيل ثوران البركان المذكور ترافق بإطلاق الدخان والرماد على ارتفاع 4 كم.

روسيا جزر الكوريل بركان إيبيكو