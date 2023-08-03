مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" تواصل فعالياتها في بورسعيد

شهدت ساحة مصر ببورسعيد، فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث قدمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية، باقة من الرقصات التراثية وسط إعجاب الجمهور البورسعيدي منها "الفلاحي، دق الكف، تنورة، الصعيدي، تصميم وتدريب مدير الفرقة وائل عيد وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد عبد الوهاب.

وضمن الفعاليات التي تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، قدمت فرقة الإسكندرية "أوبرا عربي" باقة من أروع الاسكتشات والفقرات الفنية الرائعة، لفناني الزمن الجميل، تصميم وتدريب مدير الفرقة الفنان محمد مصطفى، والتي حازت على إعجاب الجماهير ورسمت الضحكة على وجوههم وملأت السعادة في نفوسهم منها: الحلو في الفراندا، أما أنت جرئ، الناس المغرمين، وجاءت فقرة تقليد الفنانين التي أسعدت الجمهور، ليضفي البهجة على الحاضرين إلى جانب تابلوه على ورق الفل، عاوز أروح، خمس قارات، واختتمت الفرقة عرضها المتميز باسكتش لبرنامج ساعة لقلبك وسط تصفيق وإعجاب الجمهور البورسعيدي.

تقدم الفعاليات بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان الملكي، وتستمر الفعاليات حتى 29 أغسطس المقبل، بحدائق ومنتزهات المدينة الباسلة بحديقة الأمل، ساحة مصر، المنتزه، المسلة، فريال، حديقة المشير.

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