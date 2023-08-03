السلطات الأمريكية تنفي وقوع إطلاق النار في الكونجرس

قال قائد شرطة مبنى الكابيتول الأمريكي توماس مانجر، إنه تم إنهاء حالة الطوارئ إذ لم يتم العثور على مسلح أو تلحظ أي أنشطة مثيرة للاشتباه بالقرب من مباني مكاتب مجلس الشيوخ الأمريكي، بحسب ما ذكرت شبكة "ان بي سي نيوز" الأمريكية.

وأشار قائد شرطة مبنى الكابيتول الأمريكي في تصريحات للصحفيين إلى "أننا لم نعثر على أي تأكيد على وجود مطلق نار نشط، ومن المرجح أن هذه المكالمة كانت زائفة"، لافتا إلى أن "إدارة شرطة العاصمة تلقت مكالمة بشأن إطلاق نار نشط في مبنى مكتب مجلس الشيوخ في الساعة 2:30 ظهرا بالتوقيت المحلي".

وأضاف أن المكالمة أُحيلت إلى شرطة الكابيتول، وقد استجاب عناصرها خلال "ثوان"، متابعا: "حتى الآن، لا شيء. لم نعثر على شيء يثير القلق.. لم يسمع أحد طلقات نارية، ولم ير أحد شيئا، كما أنه لا ضحايا".

وأوضح أن المكالمة الهاتفية الأصلية حذرت من أن "رجلا من أصول إسبانية يرتدي دروعا واقية من الرصاص يقوم بإطلاق النار"، لافتا إلى أنه "ليس لدينا معلومات أخرى، ولا يوجد تأكيد على ذلك".