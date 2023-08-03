اليوم.. طقس حار وأمطار رعدية جنوب البلاد والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد ، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الانحاء.

واوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 40%.

ويشهد الخميس شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال وتكون مثير للرمال والاتربة علي أقصى جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

وامطار خفيفة تكون رعدية علي مناطق من اقصي جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،35 للعظمى 26 درجة،وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 40 للعظمى والصغري 29 ،وعلى شمال الصعيد 38 والصغري 26 ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى 29 درجة .