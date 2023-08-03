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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأولى علمي علوم في أبوزنيمة تهدي تفوقها لروح والدها

حبيبة إسماعيل أحمد
"حبيبة إسماعيل أحمد إسماعيل" مع والدتها وشقيقتيها
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بصوت تملؤه الحماسة والفرحة، عبرت حبيبة إسماعيل أحمد إسماعيل صاحبة المركز الأول في الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) على مستوى إدارة أبوزنيمة التعليمية في محافظة جنوب سيناء، من مدرسة أبوزنيمة الثانوية المشتركة، عن بالغ سعادتها لحصولها على المركز الأول على مستوى الإدارة بنسبة 93%.

وقالت "حبيبة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "أتمنى أن يكون والدي الدكتور إسماعيل أحمد يراني في هذه اللحظات، ويشعر بمدى السعادة التي تنتابني وأنا أهدي نجاحي لروحه الطاهرة، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بوافر رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".

وتابعت: بمجرد ما عرفت النتيجة سجدت لربنا سجدة شكر و كنت فرحانه جدا  ان الحمد لله مضيعش تعبي.. الثانوية العامة سنة طويلة إلى حد ما وتحتاج لبذل مزيد من الجهد والصبر والحمد لله رب العالمين ربنا كان معي دائما و كنت واثقة أن ربنا لن يضيع تعبي أبدا و سيعوض صبري خيرا .. فاللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا.

وأكدت "حبيبة" أن النجاح والتفوق لا يأتيان بضربة حظ عشوائية، مشيرة إلى أن تفوقها فضل من الله أولا ثم مجهود وتشجيع أسرتها والدتها وشقيقتيها الدكتورة هبة وملك اللاتي كن لها الدعم والسند والحافز طوال العام، وحثهن لها على الاجتهاد والتفوق، وكذلك كل إدارة المدرسة بقيادة المربي الفاضل عادل مرتضى مدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس، الذين كانوا يبذلون معها جهدًا كبيرًا، كما أكدت أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فطاعة الله والقرب منه ثم الأخذ بالأسباب والجد والمثابرة لا بد وأن يكون التفوق حليف الفرد، موجهة كل الشكر والتقدير لكل من أسهم في تفوقها وحصولها على المركز الأول على مستوى الإدارة، ومتمنية أن تلتحق بكلية طب بشري أو أسنان وتصبح طبيبة ماهرة ومتميزة وتكون من المتفوقات في مجال الطب.

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حبيبة إسماعيل أحمد إسماعيل صاحبة المركز الأول في الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم - محافظة جنوب سيناء مدرسة أبوزنيمة الثانوية المشتركة إدارة ابوزنيمة التعليمية