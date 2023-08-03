الأولى علمي علوم بشرم الشيخ: "فرحة كبيرة بعد تعب سنة طويلة"

سادت حالة من الفرحة والسعادة في أرجاء مدينة السلام شرم الشيخ، في محافظة جنوب سيناء، عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة وحصول العديد من طلابها وطالباتها على مراكز متقدمة ضمن قائمة شرف أوائل المحافظة، ومن بينهم الطالبة شهد وليد مصطفى محمد غزي، (علمي علوم)، صاحبة المركز الأول على مستوى إدارة شرم الشيخ التعليمية والسادس على مستوى المحافظة، من مدرسة جيل أكتوبر الثانوية المشتركة.

وشاركت "البوابة نيوز"، أوائل الشهادة الثانوية لهذا العام على مستوى محافظة جنوب سيناء، فرحتهم والتقت بالطالبة السادسة علمي علوم للحديث عن سر تفوقها وأمنياتها.

تقول شهد وليد مصطفى محمد غزي، صاحبة المركز الأول الشعبة العلمية (علوم)، مجموع 379.5 درجة، على مستوى إدارة شرم الشيخ التعليمية والسادس على مستوى المحافظة، من مدرسة جيل أكتوبر الثانوية المشتركة في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": “الحمد لله كرم ربنا كبير، وسنة مرت بحلوها ومرها، كانت مليئة بالصعوبات والتحديات، أول ما عرفت النتيجة بكيت وحمدت ربنا لأني كنت مبسوطة جدا واهلي فرحوا بي جدا، رغم إني كنت متوقعة مجموع أعلى من كده ولكن قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على كل حال وكل اللي ربنا يجيبه كويس، ولكن في الحقيقة لم أتوقع أن أكون ضمن قائمة أوائل المحافظة وهذا وسام على صدري اعتز وافتخر به وأحمد ربي عليه كثيرا".

وأشارت "شهد" إلى أن أصعب ما في الثانوية العامة، أنها رحلة طويلة وفيها صعوبات كثيرة ستقابل الطالب ولكنها بمزيد من التحدي والصبر والمجهود والعزيمة سوف تمر كلها بسلام بجانب ضرورة أن يكون الطالب على يقين وثقة تامة بأن ربنا سيعوضه خير على تعبه.

وأرجعت "شهد" عوامل تفوقها إلى عدة عوامل منها: توفيق الله سبحانه وتعالى وطاعة الله وبرها لأسرتها، وضرورة أن يكون للطالب هدف يسعى للوصول إليه والأسرة تسهم وتشجع على تحقيق هذا الهدف، كما كانت حريصة على تنظيم الوقت والمذاكرة أولا بأول من بداية الدراسة وتقسيم اليوم على مذاكرة جميع المواد.

وتدين "شهد" بالفضل بعد الله –سبحانه وتعالى- لوالديها وأخيها وجدتها، موجهة كل الشكر والتقدير لهم جميعا على تعبهم معها، كما وجهت كل الشكر والتقدير لمعلميها على اجتهادهم معها، متمنية أن تلتحق بكلية طب بشري وتصبح طبيبة ماهرة ومتميزة وتكون من المتفوقات في مجال الطب.