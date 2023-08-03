كوريا الجنوبية والسعودية تناقشان التعاون في مجال الملكية الفكرية

قال المجلس الرئاسي للملكية الفكرية بكوريا الجنوبية، الأربعاء، إنه ناقش مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية سبل التعاون في الملكية الفكرية بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تسعى لتصميم نظام ملكية فكرية في السعودية مع أخذ المجلس الرئاسي للملكية الفكرية الكوري الجنوبي كنموذج، وستقوم بتجسيد النظام من خلال "مشروع الخطة الشاملة لاستراتيجية الملكية الفكرية الوطنية"، وفقا للمجلس الرئاسي للملكية الفكرية.



وشرح المجلس الرئاسي للملكية الفكرية، خلال الاجتماع، أدواره ووظائفه والخطة الأساسية للملكية الفكرية الكورية، وقدم أجندة التعاون بين الوزارات، بناء على طلب من الجانب السعودي.



وناقش الجانبان سبل التعاون في مجال الملكية الفكرية في المستقبل بين البلدين.



وقالت سونج كيونج-هي رئيسة التخطيط الإستراتيجي للملكية الفكرية بالمجلس الرئاسي للملكية الفكرية، إنه في ظل تزايد التعاون مع السعودية في مختلف المجالات بعد محادثات القمة بين البلدين في نوفمبر من العام الماضي، من المتوقع أن يكون هذا الاجتماع بمثابة فرصة لتعزيز أسس التعاون مع السعودية في مجال الملكية الفكرية.