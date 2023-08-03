روسيا تتخذ إجراءات صارمة ضد المخططين لهجمات إرهابية فى سوريا

قال الأدميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المعارضة في سوريا، إن روسيا قلقة من المعلومات التي تفيد بتدريب إرهابيين انتحاريين على هجمات ضد منشآت ودوريات روسية في سوريا وستتخذ إجراءات صارمة ضد المسلحين.

وأضاف كوليت في إفادة صحفية -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية الأربعاء - أن "الجانب الروسي يشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تشير إلى أن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) تقوم بنشاط بتدريب الإرهابيين الانتحاريين الذين يخططون لهجمات إرهابية ضد منشآت ودوريات القوات المسلحة الروسية والعربية السورية".

وبحسب المسؤول العسكري، ستتخذ مجموعة القوات الروسية في سوريا إجراءات حاسمة وقاسية ضد المسلحين الذين يخططون لشن هجمات على القوات الروسية والسورية.

وحث كوليت "قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية على نبذ الاستفزازات والسير على مسار تسوية النزاع سلميا".