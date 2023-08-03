تعرف على موعد انطلاق «كيفية صناعة النجم» للمخرج خالد جلال بـ«القومي للمسرح»

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، تأجيل الماستر كلاس الذي يحمل عنوان "كيفية صناعة النجم"، للمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والذي من المقرر عقده غدًا الجمعة، الموافق ٤ أغسطس، إلى الثلاثاء المقبل، الموافق ٨ أغسطس الجاري، في الخامسة مساء، بسينما الهناجر، وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة.

وقد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، السبت الماضي، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتحمل هذه الدورة اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاءً بمسيرته الفنية؛ وتستمر فعاليات المهرجان حتى 14 أغسطس المقبل، ويشارك فيها 37 عرضًا مسرحيًا من مختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.