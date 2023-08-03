أسعار الذهب في الصاغة المصرية بداية اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

تراجعت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، فى مستهل تعاملات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، بشكل ملحوظ وسط ترقب لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعها اليوم، ويعد هذا الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة.

حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2145 جنيها للبيع و2155 جنيهًا للشراء،

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2451 جنيهًا للبيع و2462 جنيهًا للشراء،

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2451 جنيهًا للبيع، 2462 جنيهًا للشراء.

وهبط سعر الذهب عيار 22 عند 2247 جنيهًا للبيع، 2257 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى مستوى 2145 جنيهًا للبيع، 2155 جنيهًا للشراء.

وصل سعر الذهب عيار 18 عند، 1838 جنيهًا للبيع، 1847 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر الذهب عيار 14 قيمة 1430جنيهًا للبيع، 1436 جنيهًا للشراء.

هبط سعر الذهب عيار 12 عند مستوى 1225 جنيهًا للبيع، 1231 جنيهًا للشراء.

أما عن سعر الجنيه الذهب اليوم، ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب، فوصل إلى 17240 جنيهًا للبيع، 17160 جنيهًا للشراء،

وبلغ سعر الاونصة حوالي 76،239 جنيه للبيع و76،595 جنيه للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2،451،429 جنيه للبيع، و2،462،857 جنيه للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عالميا، تحاول أسعار الذهب العالمية التماسك، بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد انخفاض حاد للذهب خلال جلسة الأمس في ظل قوة الدولار وعوائد السندات الحكومية، ولكن يبقى التركيز في الأسواق على تقرير الوظائف الذي يصدر نهاية الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال تداولات امس الأربعاء بنسبة 0.4% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1949 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بنسبة 1.1% وسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 1941 دولار للأونصة.

انخفاض أسعار الذهب أمس جاء بسبب ارتفاع في مستويات الدولار الأمريكي وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4% بينما يشهد اليوم تذبذب بالقرب من مستويات إغلاق الأمس.