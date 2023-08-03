وزير الخارجية الأرميني يبحث الوضع في قره باغ مع بوريل

بحث وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، الوضع في قره باغ في اتصال هاتفي مع المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وجاء في بيان للخارجية الأرمينية، يوم الأربعاء، أن "الجانبين تبادلا الآراء حول قضايا أمن المنطقة. وجرت مناقشة الأزمة الإنسانية في قره باغ بسبب إغلاق أذربيجان لممر لاتشين بصورة غير شرعية".

وأكد ميرزويان على "ضرورة فك الحصار على ممر لاتشين فورا، طبقا لقرارات المحكمة الدولية للأمم المتحدة الصادرة في 22 فبراير و6 يوليو عام 2023، وضمان توريدات الأغذية والأدوية وغيرها من المواد الحيوية لقره باغ".

ويذكر أن أذربيجان نصبت في أبريل الماضي نقطة تفتيش على الحدود مع أرمينيا في ممر لاتشين الرابط بين أرمينيا ومنطقة قره باغ. وقال الجانب الأذربيجاني إن نصب نقطة التفتيش جاء بغرض التصدي للتهديدات على الأمن من قبل الجانب الأرميني.