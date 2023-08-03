استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

سيطرت حالة من الاستقرار على سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري فى مستهل تعاملات، اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، بعد ثباته على مدار الشهور الماضية، وسط ترقب لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والتي تجتمع اليوم ويعد هذا الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة، وهو الاجتماع الخامس لها خلال العام الجاري 2023، لبحث أسعار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها، حتى لا يؤثر رفعها سلبًا على النشاط الاقتصادى الذى يعانى نقص العملة الأجنبية.

وكان البنك المركزى المصرى أبقى سعر الفائدة عند 18.25% فى اجتماع يونيو الماضى، بعد أن رفعها فى مارس السابق 200 نقطة أساس للمرة الأولى خلال العام الجارى، فضلا عن 800 نقطة أساس العام الماضى.

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري عند 30.84 للشراء، 30.93 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر سجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد بلغ سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك أبوظبي التجاري سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة سعر الدولار حقق 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي حقق سعر الدولار 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي بـ30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.