رئيس المجلس العسكري في النيجر: عقوبات "إيكواس" غير قانونية وغير عادلة

قال رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تشياني أمس الخميس، أن العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" غير قانونية وغير عادلة.

كما أعلن تشياني في خطاب تلفزيوني أن النيجر لن تخضع للضغوط الإقليمية والدولية لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.

وفي وقت سابق، كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عقدت، الأحد الماضي، قمة طارئة في نيجيريا، أعلنت فيها فرض سلسلة عقوبات على قادة الانقلاب في النيجر.

حظر سفر وتجميد أصول على المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب بالنيجر.

تجميد أصول جمهورية النيجر في البنوك المركزية للدول الأعضاء بها.

إيقاف جميع المعاملات التجارية والمالية بين النيجر وجميع الدول الأعضاء فيها.

منح قادة الانقلاب مهلة لمدة أسبوع لتسليم السلطة، مع عدم استبعاد استخدام القوة.