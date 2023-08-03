رسميًا.. كرة السرعة ضمن دورة الألعاب الإفريقية بغانا

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية أكرا 2024 رسميًا إدراج لعبة الكرة السرعة (Speed Ball) كإحدى الألعاب الجديدة في المنافسات الإفريقية، وكرة السرعة هي لعبة مصرية الأصل والمنشأ والريادة، وتحتل مصر صدارة الدول في كافة بطولات العالم والبطولات الإقليمية، وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت تأجيل المسابقة، والتي كان من المقرر أن تقام خلال العام الجاري 2023، وتم تحديد موعد جديد للبطولة في الفترة من 8 إلى 23 مارس 2024.

من جهته أعرب اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية، عن تهانيه للجنة المنظمة وللاتحاد الأفريقي لكرة السرعة على اختيار الكرة السرعة كرمز رياضي مشارك في البطولة الإفريقية، مضيفًا أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل اللجنة الفنية الإفريقية للألعاب خلال اجتماعها الأخير في 25 يوليو 2023 في أكرا، بدولة غانا، وهو يعكس مدى تأثير تلك الرياضة المصرية الأصيلة في الأجواء الرياضية الإفريقية.

وأعرب أيضًا عن إعجابه بالتعاون والتضامن الذي أظهرته الاتحادات الرياضية الأفريقية في مجال الرياضة، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار يعكس الجهود المشتركة للمجتمع الرياضي الأفريقي بأسره، وأشاد برئيس وأعضاء الاتحاد الأفريقي لكرة السرعة، على التزامهم بمصلحة الرياضة الأفريقية، وعلى رأسهم المصري عرو حسين رئيس الإتحاد الإفريقي والعربي للعبة.

وأوضح المستشار عمرو حسين، رئيس الإتحاد الإفريقي والعربي لكرة السرعة، عن فخره وسعادته وكافة المنتمين المحبين للعبة، عن تصريح AASC عن ثقتها الكاملة في قدرة الاتحاد الأفريقي لكرة السرعة وخبرته، وتأكيدهم أنه سيلعب بلا شك دورًا حاسمًا في تنظيم هذا الحدث المهم بنجاح.

وأضاف حسين، في حين نتطلع إلى إقامة الألعاب الأفريقية القادمة في مارس 2024، بمشاركة لعبتنا المصرية كرة السرعة، أكدت AASC دعمها الكامل والتزامها ببذل أقصى جهودها ومساهمتها بشغف وتفانٍ لضمان أن تكون النسخة الثالثة عشرة في أكرا، غانا واحدة من أفضل النسخ في تاريخ الألعاب الأفريقية، وذلك لصالح رياضيينا وحركتنا الرياضية الأفريقية الموحدة، بوجود لعبة مصرية أصيلة ككرة السرعة.

وأكمل أنه يتمنى أن نغتنم هذه الفرصة في الوحدة والتعاون اللذين أظهرتهما اتحاداتنا الرياضية الأفريقية في مجال الرياضة، حيث يعكس هذا الاختيار من قبل TCAG الجهود الجماعية للمجتمع الرياضي الأفريقي بأكمله، وعن قرب فرصة ظهور رياضتنا كرة السرعة في دورات الألعاب الأولمبية بداية من الدورة القادمة في باريس حيث تمتلك فرنسا فريق قوي في اللعبة ما يجعل الجانب الفرنسي ساعيًا هو الآخر لإدراج اللعبة.

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