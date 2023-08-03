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الخميس 03 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على انخفاض

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام أمس الأربعاء، عند مستوى 1,988.48 نقطة بانخفاض وقدره 3.61 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 777.20 بانخفاض وقدره 2.36 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونين و150 ألفا و290 سهما بقيمة إجمالية قدرها 854 ألفا و574 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 56 صفقة.

بورصة البحرين انخفاض الأسهم المتداولة