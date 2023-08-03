ارتفاع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.185 %

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" أمس الأربعاء، عند مستوى 4799.15 نقطة، مرتفعًا 8.9 نقاط، بنسبة 0.185 % مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت 4790.28 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و565 ألف ريال عُماني، منخفضة بنسبة 23.3 % مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت مليونين و181 ألفًا و772 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.144 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.93 مليار ريال عُماني.