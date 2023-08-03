بورصة تونس تقفل على انخفاض

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات أمس الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.31 بالمئة، ليصل عند 8965.22 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 1.477 مليون دينار تونسي أي بنحو 478 ألف دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 12 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 18 أخرى، واستمرار أسهم 14 شركة على ثبات.