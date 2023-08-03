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الخميس 03 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة تونس تقفل على انخفاض

بورصة تونس
بورصة تونس
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أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات أمس الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.31 بالمئة، ليصل عند 8965.22 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 1.477 مليون دينار تونسي أي بنحو 478 ألف دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 12 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 18 أخرى، واستمرار أسهم 14 شركة على ثبات.

بورصة تونس انخفاض الأسهم المتداولة