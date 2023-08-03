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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي يأمل في عقد "قمة للسلام" هذا الخريف

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في اجتماع طارئ مع السفراء الأوكرانيين يوم الأربعاء، أن ما يسمى "قمة السلام" يمكن أن تعقد هذا الخريف، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال زيلينسكي: "نحن نعمل على ضمان انعقاد القمة هذا الخريف. يجب أن تكون هناك أغلبية عالمية في القمة. الخريف قريب جدا، ولكن لا يزال هناك وقت للتحضير للقمة، وجذب الأغلبية من دول العالم. يعتمد ذلك على نشاطكم".

وصرح رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، في وقت سابق، أن كييف ترغب في عقد ما يسمى بـ"قمة السلام" العالمية في أوكرانيا.

زيلينسكي​ عقد قمة للسلام الرئيس الأوكراني أوكرانيا