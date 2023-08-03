الشرطة الأمريكية: التحذير الأمني بالكونجرس جاء بناءً على اتصال كاذب بوجود مسلح

قالت الشرطة الأمريكية، إن التحذير الأمني في الكونجرس جاء بناء على اتصال كاذب بوجود مسلح داخل المبنى ، جاء ذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز" عربية.

كما أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن إخلاء مبنى مكتب مجلس الشيوخ الأمريكي بعد سماع إطلاق نار داخل المبنى، فيما قالت شرطة واشنطن في وقت لاحق إن إعلان الطوارئ في الكابيتول يبدو أنه ناتج عن مكالمة كاذبة.

وقال المتحدث باسم إدارة شرطة واشنطن هيو كارو إن الشرطة لم تجد أي مطلق للنار أو أي مصاب بعد تقارير عن إطلاق نار محتمل عند مبنى الكونجرس، مشيرا أن البلاغ كان كاذبا على ما يبدو.