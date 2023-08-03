اجتماع موسع لمديري الإدارات الصحية بالدقهلية لتقييم مؤشرات الأداء.. صور

عقدت مديرية الصحة فى محافظة الدقهلية اجتماعًا موسعًا تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة لمديري الإدارات الصحية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بضرورة المتابعة الدورية لكل ما يخص المنظومة الصحية وبحضور الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي، ومديري الإدارات الفنية بالطب الوقائي.

فيما بحث الاجتماع انتظام سير العمل ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية، وتجهيز الخطط للارتقاء بالمستوى الصحي، وتنشيط منظومة الطب الوقائي، والسعي نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة.

وأوضحت الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية للطب الوقائي أنه تم مناقشة الحضور بخصوص العمل اليومي وملاحظات وسلبيات تقارير مرور الإدارات الفنية بالإدارة العامة للطب الوقائي إلى جانب تفعيل المهام الإشرافية لفرق الإشراف بمختلف الوحدات الصحية .

فيما أكدت الدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي أنه تم وضع خطة تصحيحية لجميع السلبيات وفقاً لتقييم لمؤشرات الأداء علاوة على تفعيل دور طبيب أول المراكز والوحدات ومفتشى الصحة.

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