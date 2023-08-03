قالوا عن طارق حجي.. المُجدد الذي لا يعرف الهزيمة

الخميس 03/أغسطس/2023 - 12:05 ص

عُرف برأيه الجريء وثقافته الواسعة؛ حين يتحدث تسكت الألسنة وتنصت الآذان جيدًا لذكره وحديثه؛ فهو العاشق للقراءة والاطلاع والتدقيق عن كثب؛ فآراؤه تنم عن ثقافته المتعددة ونظرته الثاقبة؛ يُحاول جاهدًا أن يغرس أثرًا طيبًا وفكرة جديدة فهو المُجدد والمُحدث والمُواكب للتطور.. إنه الكاتب والمُفكر الكبير الدكتور طارق حجي.

دافع عن فكر «حجي» وآرائه كبار الكُتاب والمثقفين من بينهم السياسي والمفكر الكبير الدكتور مصطفى الفقي، وقال عنه في مقال بعنوان «طارق حجى.. جدل الثقافة»: أعرفه منذ أكثر من ثلاثة عقود عندما كان يتولى منصبًا رفيعًا فى إدارة شركات شل للنفط وكان مقره فى القاهرة، ولفتت نظرى ثقافته الواسعة وقدرته على الحوار الطويل وامتلاكه لأدوات الجدل حول القضايا المهمة مع إلمام واضح بتاريخ الثقافات المتعددة فى الحضارتين العربية الإسلامية والمسيحية الأوروبية، وكنت أراه أحيانًا أقرب إلى الشخصية الموسوعية التى ضربت بسهم فى جوانب المعرفة والعلوم الإنسانية مع عناية خاصة باستقراء التاريخ واستنطاق أحداثه، ولقد تابعته طوال مسيرته بتقدير يتناسب مع إمكاناته الواضحة، وإن كنت أجفل أحيانًا من مواقفه الحادة وآرائه القاطعة.

ويضيف «الفقي» أظن أن طارق حجى مقاتل دؤوب لا ينسى قضية يدافع عنها ولا يتراجع عن موقف يتبناه، كما أن لديه انحيازًا تلقائيًا للأقليات العددية فى الشرق الأوسط.

أما الكاتب الصحفي حمدي رزق فيقول عنه في مقال بعنوان «انتصار طارق حجى»: تسأل عن الدكتور حجى فى العيد، يجيبك من «لندن» بهدوء محبب: «أنا فى معركة مع سرطان العظام، لكننى غير متأثر نفسيا» تجربة حياتية ملهمة، سيخرج منها الدكتور حجى سالما غانما ليكتب فصول معركته مع السرطان، سيكون كتابه الأهم على أهمية نتاجه الفكرى الغزير. ويضيف أنفق الدكتور حجى جُل عمره فى صراع مع طيور الظلام، لم يصيبوا منه مغنما، وكلفهم خسائر فادحة فى معركة كسر عظم، عظامه عصية على السرطان.

آراء الدكتور حجي عرضته للعديد من الانتقادات اللاذعة، خاصةً عندما طالب بتجديد الخطاب الدينى، ولكنه رد على الانتقادات قائلًا: ردود الأفعال كانت قوية وشديدة وتنوعت ما بين شتيمة وسباب والمعارضة الكلية لما قلت.. مضيفًا أن أصحاب الفكر وأساتذة الجامعات أيدوا آرائي وكل إنسان يعبر عن ذاته بالطريقة التي يعبر فيها عن آرائه.. ومن يشتم يعبر عن جانب من جوانب شخصيته، وهؤلاء أقول لهم: "لكم السباب ولنا تجديد الخطاب".