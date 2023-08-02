محمد أبو النجا لـ «صالون التنسيقية»: يجب على الحكومة وضع أهداف واضحة لكبح التضخم

قال محمد أبو النجا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن المشروعات التنموية لها أولوية عند المواطن المصري، مضيفًا أن نسبة التضخم وإرتفاع الأسعار فاقت نسبة البطالة، ويجب أن يكون كبح التضخم أولوية عند الحكومة.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «الدين العام.. مخاطر وتوصيات».

وأضاف أن الدين العام يشكل ٥٤ % من الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الديون هي أحد العوامل المسببة للتضخم ويجب كبح التضخم، وأن الدين الخارجي هو سبب الأزمة الحالية فالمواطن قلل إستهلاكه ولكن التضخم مازال في زيادة.

وأشار إلى أننا نحتاج للتعامل مع مؤشر التضخم والحد من الدين الخارجي لأنه السبب الرئيسي في التضخم، موضحًا أن الموازنة العامة بها إنفاق عام كبير لكن لا يشعر به به المواطن فالمواطن لا يهمه سبب التضخم لكن يهمه نزول الأسعار.

وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحكومة بصرورة وضع أهداف واضحة لكبح التضخم.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي، النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد أبو النجا عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فيما يشارك في الجلسة الثانية، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور رابح رتيب بسطا، نائب رئيس حزب مصر بلدي، مونيكا وليم، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل، محمود حسن غانم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

