آرسنال يتوج بكأس الإمارات الودي على حساب موناكو

توج فريق أرسنال الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة كأس الإمارات الودي، على حساب موناكو الفرنسي في النهائي، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

وحقق الجانرز، كأس الإمارات الودي بعد فوزه على موناكو بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأساسي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وافتتح موناكو، التهديف خلال مباراته أمام نظيره اللندتي، بالهدف الأول الذي أحرزه يوسف فوفانا، لاعب الفريق بعد تمريرة حاسمة من جانب محمد كامارا في الدقيقة 31.

ونجح نيكيتاه لاعب أرسنال في تسجيل هدف التعادل لصالح فريقه، بعد صناعة من جانب مارتينلي، في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.

وخلال ركلات الترجيح، حسم أرسنال الفوز باللقب بنتيجة 5-4، بعدما أضاع تاكومي مينامينو ركلة الجزاء التي نفذها، فيما سجل لاعبو فريق المدفعجية جميع ركلاتهم بنجاح.