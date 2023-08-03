وزيرة البيئة توجه بضرورة الاهتمام بتكنولوجيا الوقود الحيوي ودمج أنشطتها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. بالأرقام: إنشاء ١٨٤٣ وحدة بيوجاز تنتج ١.٩ مليون متر مكعب سنوي من الغاز

في إطار العمل على التوسع في إنشاء وحدات الوقود الحيوي بكل محافظات الجمهورية، ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، ويذكر أنها مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015، وهنا يرى الخبراء ضرورة التوسع في إنتاج محطات الوقود الحيوي لمجابهة تأثيرات التغيرات المناخية وتوفير فرص العمل وتأسيس مزيد من الشركات للشباب.

بدوره وجهت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بضرورة وضع خطة إعلامية للعمل على نشر تكنولوجيا الوقود الحيوي ورفع الوعي بها، ودمج أنشطة المؤسسة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وهنا يقول الدكتور وحيد إمام رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، علينا نشر الوعي بأهمية التوجه لاستخدام الوقود الحيوي لأهميته في البيئة، ونعمل في هذا المجال منذ أكثر من عشرين عامًا وهناك تجارب ناجحة في محافظات مختلفة مثل الشرقية والمنصورة وغيرها. ويضيف "إمام": يستخرج الوقود الحيوي من مخلفات روث الحيوانات أحد مسببات الغازات الدفيئة وهو غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري وهنا عند التوسع في مشروعات الوقود الحيوي نكون نفذنا مشروعات خضراء صديقة للبيئة تعمل على الحد تأثيرات التغيرات المناخية ووفرت فرص عمل وفرص إنشاء شركات.

فيما أوضح وائل رضوان المدير التنفيذي للمؤسسة، أن العام الماضي شهد إنشاء عدد وحدات بلغ ١٥٤ وحدة، منهم ٤٨ وحدة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مضيفًا أنه يتم تنفيذ المشروع ودمج به شباب وشركات ناشئة، ومن خلال تلك الشركات يتم تدريب رواد أعمال على أعمال إنشاء وحدات الغاز الحيوي ليصبحوا مؤهلين بعد التدريب اللازم ومرحلة المشروع لفتح شركات فردية للعمل فى هذا المجال، مشيرا إلى أن عدد الشركات الناشئة بلغ حتى الآن كما تم إنشاء عدد ٦١ وحدة وتدريب ٦ مهندسين و٦ عمال فنيين إنشاء، كما مول صندوق حماية البيئة بالوزارة وحدة تجريبية تعد الأولى من نوعها في مصر بتكنولوجيا متطورة بحديقة الحيوانات معتمدة على الروث الحيواني الناتج عن الحديقة، تستخدم في إضاءة وتدفئة الإكثار لبيت الزواحف، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ٤٠ متر مكعب يوميًا.

وبدوره يقول الدكتور هشام عيسى، الخبير البيئي، علينا التوسع في دعم المشروعات الخضراء التي تعمل على توفير الوقود الحيوي من خلال توفير قروض رؤوس أموال للتوسع في المزيد من الشركات العاملة في القطاع وهنا نكون نعمل توفير فرص العمل وقاومنا تأثيرات التغيرات المناخية.

فيما وأوضح وائل رضوان أن إجمالي الوحدات التى أنشأتها المؤسسة منذ إنشائها بلغ حتى الآن ١٨٤٣ وحدة، تنتج ١.٩ مليون متر مكعب سنوي من الغاز، تعادل ٦٥ ألف أنبوبة بوتاجاز، كما بلغت كمية المخلفات الحيوانية التى تعالجها ٤٩ ألف طن، وكمية السماد الذي ينتج حوالى ٤٨.٥ ألف طن، مشيرا أن المستفيدين من تلك المشاريع بلغ حوالى ٩ الآف نسمة، كما بلغت مساحة الأرض المستفيدة التى تغطيها كمية السماد ٦ الآف فدان، ونتج عنها إنشاء حوالى ٣١ شركة ناشئة، حوالى ٩٥ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.