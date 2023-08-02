عائلة وليد.. أشهر قناة يوتيوب للتحديات والألعاب

الأربعاء 02/أغسطس/2023 - 10:35 م

عائلة وليد هي قناة على يوتيوب متخصصة في محتوى العائلة والألعاب والتحديات. تأسست القناة عام 2016، قام بإنشائها وليد توفيق توفيق كابلي، وهو حاصل على الشهادة الجامعية المتوسطة في التقنية الميكانيكية، ولديه خبرة عملية لأكثر من 20 سنة، وهو أيضًا دبلوماسي سابق، وكاتب وصانع محتوى ومدون فيديو، وسعودي الجنسية من مواليد ديسمبر 1982م، متزوج منذ ديسمبر 2009م ولديه ثلاث بنات يشاركنه في القناة وهن: خديجة وهي الكبرى من مواليد 2010، هناء وهي الوسطى من مواليد 2013، منى وهى الصغرى من مواليد 2017، وكلهن يدرسن في أكاديمية عالمية تُدرِّس منهج جامعة كامبريدج البريطانية. ويسكنون جميعًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

تتميز قناة عائلة وليد بأنها تهتم بتقديم محتوى مسلي ومفيد لجميع أفراد العائلة. تشتمل مقاطع الفيديو على التحديات المسلية والألعاب والتجارب المسلية بطريقة تشد انتباه الأطفال وتثير فضولهم. بالإضافة إلى المقالب التي تهدف إلى الترفيه وإضحاك الجمهور.

تعتبر عائلة وليد من القنوات الناجحة على يوتيوب حيث تحظى بمتابعة واسعة من قبل الأطفال والعائلات. قد تشمل بعض الفيديوهات التحديات التي تشمل المنافسة بين أفراد العائلة وتجربة ألعاب مسلية معًا. كما تقوم العائلة بإعداد فيديوهات تجارب مسلية بسيطة وممتعة تعلم الأطفال خلالها مفاهيم علمية مثل التجارب المسلية بطرق مبسطة وسهلة التطبيق في المنزل.

تملك قناة عائلة وليد على يوتيوب اكثر من 4000 مشترك، وعدد الفيديوهات 150، والمشاهدات 3،000،000 مشاهدة.

تعتبر عائلة وليد مثالًا جيدًا لكيفية استغلال منصة يوتيوب لخلق ترفيه مفيد وتجارب تعليمية مسلية للأطفال. فهم يجمعون بين المرح والتعلم ويبثون رسائل إيجابية للأطفال من خلال مقاطع الفيديو.

إذا كنت تبحث عن ترفيه لأطفالك أو رغبت في تجربة ألعاب أو تجارب مسلية للأطفال والعائلة، فقناة عائلة وليد على يوتيوب قد تكون خيارًا رائعًا لك.