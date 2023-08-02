اتحاد الغرف والبورصات التركي يقيم مأدبة عمل على شرف وزير الصناعة المصري والوفد المرافق له

أقام اتحاد الغرف والبورصات التركي برئاسة رفعت هيسارجيكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي مأدبة عمل على شرف المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والوفد المرافق له في إطار زيارة الوفد المصري حاليًا للعاصمة التركية أنقرة.

وقد شارك في مأدبة العمل الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، وعدد من رجال الأعمال من البلدين، وشارك من الوفد المصري السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في تركيا والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية

والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ويحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري. والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية.

وتقدم الوزير بالتهنئة لدولتى مصر وتركيا حكومةً وشعبًا على قرب مرور 100 عام على بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1925، الأمر الذي يؤكد عمق وأصالة العلاقات الثنائية المصرية التركية، مشيدًا بحفاوة الاستقبال التي تلقاها الوفد المصري من الجانب التركي منذ بداية الزيارة.

وجدد سمير الدعوة لوزير التجارة التركي ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي لزيارة مصر قريبًا لاستكمال المباحثات التي بدأت خلال هذه الزيارة في العاصمة أنقرة والتعرف عن كثب على فرص التعاون الاستثماري والتجاري بالسوق المصري.

ومن جانبه أكد الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي أن زيارة الوفد المصري الحالية لتركيا تكتسب أهمية خاصة لدى الحكومة والشعب التركي حيث استقبل الرأي العام التركي هذه الزيارة بحفاوة شديدة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مشتركة في مصر وتركيا للبناء على ما تحقق في هذه الزيارة.