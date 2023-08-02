"التموين": أسعار الذهب انخفضت 700 جنيه منذ تطبيق مبادرة "زيرو جمارك"

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أن الشعب المصري من الشعوب التي ترغب في اقتناء المعادن الثمينة منذ عهود الفراعنة ويعتبره ملاذ آمن، مشيرا إلى أن هذا الأمر يظهر في التوابيت الفرعونية والنقوش المطرزة بالذهب.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الاعلامي رامي رضوان، أن المصريين وجدوا هذا التوقيت من العام مناسب لاقتناء الذهب مع استقرار الأسعار، مفيدا بأن اسعار الذهب انخفضت نحو 700 جنيه بعد مبادرة زيرو جمارك حيث دخلت كميات كبيرة من السبائك.

وأوضح الدكتور ناجي فرج، أن كمية الذهب التي جاءت من الخارج في إطار مبادرة زيرو جمارك كان له تأثير كبير على توازن الأسعار والأسعار ما زالت متزنة، كما أن قرار وزارة التموين بتوحيد مقابل اقتناء السبائك بنفس أجرة المشغولات أدى لاتزان المبيعات في الأسواق.