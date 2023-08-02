رئيس جامعة الأقصر يبحث طلبات علاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين.. صور

عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين، وأسرهم بجامعة الأقصر، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك بمقر الإدارة المركزية للجامعة.

تناول الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال بهدف التوصل إلى قرارات بشأنها، ومناقشة المطالبات المالية المقدمة من الأعضاء، والخاصة بالعمليات والإشاعات والتحاليل والأدوية التي تم صرفها الفترة السابقة لعلاجهم ولعلاج ذويهم.

كما وافق رئيس جامعة الأقصر، على طلبات علاج أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المرضى، مشددًا على ضرورة استيفاء جميع الأوراق، والمستندات المطلوبة، لقرارات العلاج الصادرة عن الصندوق.

وأكد الدكتور حمدي حسين، أن إدارة الجامعة حريصة على المتابعة المستمرة لقيام الصندوق بالمهام المنوطة به من توفير كافة أشكال الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مشيرًا إلى أهمية التوسع في أنشطة الصندوق بما يعود بالنفع على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومنها توفير خدمات اجتماعية وسكنية.

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