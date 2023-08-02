العراق يوقف إرهابيا خطرا نشط في التصنيع العسكري للمفخخات

أعلنت السلطات الأمنية العراقية أن وكالة الاستخبارات في بغداد نجحت في تنفيذ عملية أمنية نتج عنها إلقاء القبض على عنصر إرهابي خطر تابع لتنظيم داعش الإرهابي، نشط في ما يسمى بالتصنيع العسكري للتنظيم الإرهابي، التي تختص بالتفخيخ.

ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم، فإن مفارز وكالة الاستخبارات ببغداد الكرخ في شمال العاصمة بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المطلوبين لها وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.

وجاء في البيان أن عملية القاء القبض جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقه تضمنت استدراج أحد الإرهابين الذين كانوا يعملون ضمن عصابات داعش في التصنيع العسكري والتفخيخ اضافة الى انضمامة الى الطبابة، وبكمين محكم تمكنت مفارز الوكالة من القاء القبض عليه حال دخوله الاراضي العراقية.

وتشير المعلومات، وفقا للبيان، إلى أن المطلوب ينحدر من أسرة تورط أكثر أبنائها في الانضمام إلى عصابات داعش، دونت أقوال المتهم واعترف بانتمائه الى عصابات داعش الارهابية، وأحيل الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل.