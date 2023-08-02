نيفيز: لم نأت هنا من أجل الاعتزال.. والدوري السعودي سيصبح ضمن الأقوى عالميا

أكد البرتغالي روبن نيفيز لاعب نادي الهلال السعودي، إنه لم يأت إلى الدوري السعودي للاعتزال، وأن الدوري السعودي قوي وتنافسي للغاية، وهذه البطولة تظهر ذلك، وليس من السهل اللعب هنا".

جاء حديث اللاعب البرتغالي عقب تسجيله لهدف قاد به الهلال اليوم الأربعاء للفوز على فريق الوداد المغربي بهدفين لهدف في ثالث جولات بطولة كأس العرب والتأهل لربع النهائي.



وأضاف نيفيز، أن الدوري السعودي سيكون أحد أقوى الدوريات في العالم، وإنه واللاعبين حاولوا منذ المباراة الأولى في البطولة الظهور بشكل مميز لكن لم يحالفهم التوفيق، لافتًا إلى أن الفريق قدم اليوم مباراة رائعة حقق فيها الفوز المستحق.

وأعرب نيفيز عن سعادته بتسجيل هدف الفوز من أجل إسعاد الجماهير التي تؤازر الفريق بقوة منذ بداية مشواره في البطولة.

وعن الحديث الذي يأتي من الدوري الإنجليزي عن انتقاد فترة الانتقالات في الدوري السعودي، قال نيفيز: "لم نأت هنا للاعتزال، أتينا إلى دوري قوي جدًا.. الدوري السعودي يحظى بالعديد من النجوم وهو ما سيجعل هذا الدوري أحد أقوى الدوريات في العالم".

وكاف قد أبرم نادي الهلال السعودي، أول صفقاته الأجنبية في الفترة الصيفية الحالية بالتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز لمدة 3 سنوات قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي.

وقال نيفيز عقب انتقال للهلال:"فخور بأن الهلال يلعبون بالقميص الأبيض والأزرق مثل بورتو فريقي الذي أشجعه ولعبت له منذ الصغر، أنه أمر جيد بالنسبة لي، وكل ما أفكر فيه أني أقدم أفضل ما لديه وكل ما أملكه من مجهود بنسبة 100% رفقة الهلال".