دراسة: ارتفاع الحرارة خلال يوليو أثر على أكثر من 80 % من سكان العالم

أظهر بحث نشرته منظمة المناخ المركزي اليوم /الأربعاء/ أن أكثر من 80 في المائة من سكان العالم عانوا من ارتفاع درجات حرارة خلال يوليو، بشكل أكبر مما كانوا سيشعرون به دون آثار تغير المناخ.

وقامت المنظمة غير الربحية بتحليل مناخ يوليو لـ 4،711 مدينة حول العالم ووجدت أنه بالنسبة لأكثر من 6.5 مليار شخص، أو أكثر من 80 في المائة من سكان العالم، شعروا بدرجات حرارة أعلى بسبب تغير المناخ.

وبلغ عدد الأشخاص الذين عانوا من هذا المستوى من الحرارة ذروته في 10 يوليو، عندما توقعت المنظمة غير الربحية أن 3.5 مليار شخص قد عانوا من مستوى مؤئر تغير المناخ بدرجة لا تقل عن 3.

وكانت الدول الجزرية معرضة بشكل خاص لتأثيرات المناخ، مرددة تحذيرات متكررة من قادة تلك الدول.

وكان لدى ما يقرب من 900 مدينة في جميع أنحاء العالم 25 يوما على الأقل في يوليو مع مستوى 3 أو أعلى، والعديد منها في الشرق الأوسط أو الجنوب، وتشمل مكسيكو سيتي، وفلوريدا، وهافانا، والإسكندرية، والجزائر.

وعلى الرغم من أن نهاية شهر يوليو كانت حديثة جدا بالنسبة لمعظم الأبحاث، بما في ذلك بحث المناخ المركزي، التي لم تتم مراجعتها من قبل الأقران، تشير البيانات المبكرة إلى أن شهر يوليو أكثر الشهور سخونة على الإطلاق.

وحددت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة وخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي - الأسبوع الماضي - أن الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر كانت الأكثر سخونة لمدة ثلاثة أسابيع مسجلة، حيث كان السادس من يوليو هو الأكثر سخونة على الإطلاق عالميا.