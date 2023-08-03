الليلة.. الزمالك في موقعة حاسمة أمام النصر السعودي بالبطولة العربية

يخوض فريق الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، في السادسة من مساء اليوم الخميس، مواجهة قوية أمام النصر السعودي، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة بالبطولة العربية التي تقام حاليًا بالسعودي.

ويتصدر المجموعة الثالثة حاليًا فريق النصر السعودي برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثاني الشباب السعودي برصيد 4 نقاط، والزمالك ثالثًا برصيد 3 نقاط، والاتحاد المنستيري رابعًا بدون رصيد من النقاط.

ويحتاج الزمالك للفوز على النصر اليوم وذلك بأي نتيجة لضمان التأهل رسميًا إلى ربع نهائي البطولة بإحدى بطاقتي التأهل سواء المركز الأول أو الثاني.

وطالب أوسوريو من لاعبي الزمالك بخوض لقاء اليوم بروح قتالية عالية والخروج من اللقاء بحصد الثلاث نقاط لإسعاد جماهير الزمالك، مؤكدًا أنه لن يغير طريقة لعبه الهجومية، كما أنه سيواجه النصر السعودي اليوم 11 لاعبًا ضد لاعبًا ولن يخصص لاعبيه بعينهم للرقابة الفردية على كريستيانو رونالدو.

وأوضح أوسوريو أن مواجهة الزمالك للنصر السعودي الذي يضم لاعبين مميزين مثل كريستيانو رونالدو وسادسيو ماني ويروزوفيتش، سيمنح لاعبي الزمالك الخبرات الكبيرة خاصة اللاعبين الشباب.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.