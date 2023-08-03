فى ذكرى ميلادها.. تعرف على أبرز محطات الراحلة مديحة كامل

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنانة مديحة كامل التي كانت تشعر بأنها فتاة عادية لا ترى نفسها "جميلة" بنفس الطريقة التي يراها البعض بها، حيث قال عنها خبراء التجميل إنها تمتلك وجهًا به جميع مقومات الجمال.

وصفت مديحة نفسها بأنها إنسانة متطرفة جدًا وهوائية ومتقلبة المزاج ونجوميتها بدأت في فيلم "الصعود إلى الهاوية" بعدما رفضت العديد من الفنانات القيام ببطولته خوفا من غضب الجمهور وأبدعت في دور الجاسوسة هبة سليم التى كانت نهايتها "حبل الإعدام" وكان فيلم "بوابة إبليس" هو آخر أعمالها وقررت الاعتزال في عام 1992.

ولدت مديحة كامل فى 3 أغسطس 1948 وترصد «البوابة ستار» أبرز المحطات في حياتها:

ولدت مديحة فى 3 أغسطس 1948 بمدينة الإسكندرية وانتقلت للعيش في مدينة القاهرة منذ عام 1962، ودرست في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وبعد التخرج عملت لفترة في مجال عروض الأزياء ثم عملت في مجال التمثيل من خلال العديد من الأدوار الصغيرة.

تزوجت ثلاث مرات، الأولى كانت من رجل الأعمال "محمود الريس" وأنجبا ابنتهما الوحيدة "ميرهان" وتزوجت بعد ذلك من المخرج السينمائي شريف حمودة، أما زواجها الأخير فكان من محامٍ.

حازت على دور البطولة في فيلم "30 يوم في السجن" عام 1966 أمام الفنان فريد شوقي واختفت بعده أكثر من عامين، رغم نجاح الفيلم مما جعلها تقوم بأداء أدوار ثانوية في الأفلام المصرية واللبنانية.

في عام 1978 عادت إلى أداء دور البطولة مرة أخرى، من خلال فيلم "الصعود إلى الهاوية" أمام الفنان محمود ياسين وكان هذا الفيلم هو البوابة الرئيسية لدخولها إلى عالم الشهرة والنجومية للمخرج كمال الشيخ.

ومن أشهر أفلامها: "فتاة شاذة، باسم الحب، حب وكاراتيه، العقل والمال، العيب، مطاردة غرامية، أين حبي، أبواب الليل، عائلات محترمة، البنات والمرسيدس، قطط شارع الحمراء، السكرية، زمان يا حب، في الصيف لازم نحب، أبناء الصمت، الصعود إلى الهاوية، امرأة قتلها الحب، أذكياء لكن أغبياء، تجيبها كده تجيلها كده هي كده، عندما يبكي الرجال، العفاريت".

قامت بأداء أدوار عديدة في أعمال تليفزيونية مهمة منها "العنكبوت، الأفعى، النهر، الغشاش، البشاير، ينابيع النهر، الورطة، ردا لرجل آخر، أيوب البحر".

من المسرحيات التى شاركت فيها "هاللو شلبي ولعبة اسمها الفلوس والجيل الضائع ويوم عاصف جدا".

ارتدت الحجاب واعتزلت العمل في المجال الفني في أبريل 1992 وكان آخر أفلامها فيلم بوابة إبليس الذي أتلفت بعض مشاهده وتمت إعادة تمثيل المشاهد التالفة بواسطة دوبليرة، لأن الفنانة مديحة كانت قد اعتزلت الفن وقتها ورفضت رفضًا قاطعًا العودة للتمثيل.

صرحت مديحة كامل فى أحد لقاءاتها التليفزيونية أنها قدمت الكثير من الأعمال التى وصفتها بـ الإسفاف في بداية المشوار الفني ولجأت لمثل ذلك لتحقق الانتشار، ولكنها بعد أن حققت الانتشار بدأت في اختيار مجموعة من أهم أعمال السينما المصرية، مشيرة إلى أن الاعتزال وارتداء الحجاب لم يكن صدفة، ولكنها كانت الفكرة تلح بداخلها طوال حياتها وكانت تحرص في شهر رمضان، على إقامة الصلاة والنوافل في أوقاتها وقراءة القرآن الكريم، موضحة أنها تعرضت لفشل في بعض تجارب الحب والسبب هو عدم قدرتها على التوفيق بين حياتها الخاصة وعملها الفني، لأن الفن هو الأولوية الأولى بحياتها ولا يمكن أن ينافسه أي أحد.

عانت من مرض القلب طوال حياتها، وأصيبت المرة الأولى بجلطة عام 1975 أثناء تصويرها مسلسل الأفعى، إلا أن متاعبها الصحية الجدية بدأت قبل وفاتها بعام، حيث ظلت طريحة الفراش في مستشفى مصطفى محمود لمدة عشرة أشهر بسبب ضعف عضلة القلب وتراكم المياه على الرئة بشكل مستمر مما استدعى مكوثها في المستشفى لفترة طويلة.

توفيت في منزلها في 13 يناير 1997 المصادف الرابع من شهر رمضان بعد أن قامت بأداء صلاة الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها.