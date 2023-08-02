«الكارو والحنطور والعجل » برخصة.. ومن هو صاحب أشهر سلسلة عربات كارو.. ونائب يكشف حقيقة القرار

أثار القرار رقم 1330 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، ونص التعديل على تحديد ألوان لوحات مركبات النقل البطيء، والتي تشمل العجلات "لون اللوحة أبيض، ولون الأرقام والكلمات رمادي"، وبالنسبة لوحات عربة الركوب "الحنطور"، وعربة النقل "الكارو"، وعربة نقل الموتى وعربية اليد، يكون لونها رمادي، ولون الكلمات والأرقام أبيض، كما حدد القانون ألوان اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع وأشكالها وأبعادها، السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن ترخيص العربات الكارو والدرجات الهوائية «العجل»، ليس بجديد فهو موجود منذ ظهور مهنة العربجي، وكان علي عوض صاحب أشهر عربات كارو مرخصة، حيث لم يكن هناك من وسائل انتقال للبشر والبضائع في المدن المصرية سوى الحنطور والعربة الكارو وذلك قبل مائة عام أو يزيز، في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي حتى خمسينات القرن التاسع عشر.

وكان يقود العربة الكارو العربجي، وكان علي عوض واحدا من هؤلاء العربجية، واستطاع أن يكون اسطولا من العربات الكارو حتى صار شيخا للمهنة.

ولم يكن الترخيص لعربات الكارو فقط وإنما شملت الحيوانات مثل الحمار والحصان والجمل، حيث كانت كل هذه الحيوانات وسائل نقل للمواطنين لمسافات طويلة وبالتالي كان لابد من تحديد هوية صاحبها لمنع حدوث سرقات.



قال النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قانون المرور وتعديلاته نص على ترخيص الدرجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات والتوك توك، ولكنه لم يتضمن الدرجات الهوائية «العجل» أو عربات الكارو.

وأوضح قورة، في تصريحات خاصة ل «البوابة نيوز»، أن تعديلات قانون المرور نصت على شروط ورسوم استخراج أو تجديد رخصة قيادة دراجة نارية أو موتوسيكل لمن لا يقل سنه عن 18 عام،ويكون لائق صحيا ولا يعاني من ضعف النظر أو أي إعاقة أخرى، ويكون حاصل على شهادة دراسية أو محو أمية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القرار رقم 1330 لسنة 2023، والذي نشر في الجريدة الرسمية الجمعة الماضي خاص بشروط تركيب اللوحات المعدنية وليس له علاقة بترخيص عربات الكارو أو الحنطور أو الدراجات الهوائية.

وتابع، أن الهدف من تركيب لوحات معدنية لعربات الكارو والحنطور والعجل هو تحديد هوية العربات وصاحبها حال وقوع حوادث سرقة أو خطف أو غيرها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدرجات الهوائية أو العربات الكارو أو الحنطور ليست ذات محرك وبالتالي لا يطبق عليها قانون المرور، مشيرا إلى أن قانون المرور هو المنظم للتراخيص، وبالتالي لا يمكن إضافة ترخيص أيو وسيلة انتقال دون إجراء تعديلات على القانون من قبل مجلس النواب.

وطالب عضو مجلس النواب، المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تحدث نتيجة هوس التريند والحصول على أعلى نسب مشاهدات وتفاعل.

