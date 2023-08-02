الكرواتي جفارديول يقترب من الانتقال إلى مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي

اقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من التعاقد مع الكرواتي جوسكو جفارديول قلب دفاع نادي لايبزيغ الألماني، في صفقة ستكلف خزينة النادي الإنجليزي لا يقل عن 90 مليون يورو.

وكشفت تقارير إنجليزية أن مسؤولي سيتي قد توصلوا لاتفاق نهائي مع نادي لايبزيغ من أجل الحصول على خدمات جفارديول مقابل 78 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 90 مليون يورو، على أن تكون قيمة العقد طويلة الأمد (5 أعوام)، على أن يستفيد ناديه السابق دينامو زغرب من 20% من قيمة الصفقة، باعتباره نادي المنشأ للاعب.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، 87 مباراة مع النادي الألماني منذ انتقاله إليه من دينامو زغرب في العام 2021، وكان ضمن التشكيلة الكرواتية التي حققت المركز الثالث في مونديال قطر 2022.

ومن المرتقب أن يتوجّه اللاعب المصنف كأحد أفضل المدافعين في أوروبا، إلى إنجلترا للخضوع لفحص طبي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، علمًا أن القيمة السوقية للاعب تُقدَّر بـ 75 مليون يورو، وفقًا لبيانات "ترانسفير ماركت" العالمي.

ومن المتوقع أن يصبح جفارديول أغلى مدافع في العالم على الإطلاق بعد اتمام الصفقة، وسيتجاوز لاعبين آخرين انتقلوا نظير أرقام ضخمة، على غرار هاري ماجواير من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد (87 مليون يورو)، وفيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون إلى ليفربول (84 مليون يورو) وماتياس دي ليخت من يوفنتوس إلى بايرن ميونخ (67 مليون يورو).