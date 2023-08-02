الدكتور باسم صلاح منسقًا للبرنامج الوطني لزراعة الأعضاء والأنسجة

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء موافقة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اختيار الدكتور باسم صلاح، استاذ جراحة الكلى والمسالك البولية - مدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة "مركز غنيم"، كمنسقًا وطنيًا ومسئول عن البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء والأنسجة وزراعتها وتسهيل جمع البيانات ومشاركتها مع خبراء المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة شرق المتوسط.



جاء ذلك بناء على ترشيح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة لمدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية، بشان الكتاب الوارد من وزير الصحة والسكان والمرفق به كتاب منظمة الصحة العالمية لتطوير الخدمات الصحية وتوفير خدمات الرعاية الضحية للمرضى المحتاجين الى عملياتنمقل وزرع الخلايا والانسجة والأعضاء.



ويعمل المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة شرق المتوسط على تطوير اطار اقليمي بشان التبرع بالاعضاء والانسجة وزرعها.

ويتولي الدكتور باسم صلاح، مهمة جمع البيانات ومشاركتها مع الخبراء بالمكتب الاقليمي ومسئول عن البرنامج الوطني للتبرع بالاعضاء والانسجة وزرعها.

من جانبة وجه الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة التهنئة للدكتور باسم صلاح باختياره مشيرًا الى ان الإختيار جاء كون" صلاح" احد ابرز جراحي الكلى والمسالك البولية في مصر والشرق الأوسط.