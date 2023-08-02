البطولة العربية.. الترجي والصفاقسي يتعادلان ويودعان المسابقة سويًا

ودع فريقا الترجي الرياضي والصفاقسي التونسيان، مساء اليوم الأربعاء، منافسات البطولة العربية 2023، بعد تعادلهما سلبيًا خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد مدينة الملك سعود الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وانتهى لقاء الترجي والصفاقسي بالتعادل السلبي، ليودعان البطولة العربية من دور المجموعات، ليصعد على حسابهما الشرطة العراقي بالرغم من خسارته من اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، احتل الترجي، المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى من البطولة العربية بنقطتين، بينما تذيل الصفاقسي الترتيب بنقطة وحيدة، فيما رافق الشرطة العراقي، اتحاد جدة السعودي للدور ربع النهائي من كأس الملك سلمان للأندية 2023.