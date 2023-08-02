محلل سياسي: أوروبا المتضرر الأكبر من توقف تصدير الحبوب

قال المحلل السياسي طالب العواد، إن أوروبا المتضرر الأكبر من توقف تصدير الحبوب وتوقف اتفاق الحبوب مع روسيا، وبعض بلدان الشرق الأوسط، لكن الاجتماع الأخير للرئيس الروسي بوتين مع القادة الأفارقة حد من تأثير وقف الاتفاق على إفريقيا.



وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من لندن مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ضرب موانئ أوديسا هي مسألة سياسية وليست عسكرية فقط، فوقف تصدير الحبوب يضع أوروبا في مأزق اقتصادي كبير.

وأوضح أن مسألة البحر الأسود هي مسألة استراتيجية مهمة جدا لروسيا منذ العصر الإمبراطوري، فأي قيادة روسية والعقل الجمعي الروسي يدرك أن البحر الأسود هو جوهر قوتها وعلاقتها بالعالم.

وذكر أن الغرب ليس لديه أي استعداد أن يحارب روسيا في البحر الأسود، وهذا ظهر جليا في انسحاب الأمريكان بعد إسقاط روسيا لمسيرة أمريكية في البحر الأسود، وحتى بريطانيا التزمت بحظر الطيران الروسي، وبالتالي سيفرض الروس إرادتهم في البحر الأسود.