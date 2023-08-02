البطولة العربية.. الشرطة العراقي يلحق باتحاد جدة لربع النهائي

تلقى فريق الشرطة العراقي، مساء اليوم الأربعاء، خسارة من نظيره اتحاد جدة السعودي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

وبالرغم من خسارة الشرطة العراقي من الاتحاد السعودي، إلا أنه لحق به إلى الدور ربع النهائي من البطولة العربية.

وافتتح التسجيل أحمد بامسعود لصالح العميد في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل الشرطة في الدقيقة 80 عن طريق عبدول موموني.

وخطف المخضرم الفرنسي كريم بنزيما، الفوز للنمور في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، ليحقق اتحاد جدة العلامة الكاملة في المجموعة الأولى من البطولة العربية.

وبذلك، تصدر اتحاد جدة السعودي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ليأتي الشرطة العراقي ثانيًا وفي رصيده 4 نقاط.

وضرب الاتحاد السعودي، موعدًا أمام الهلال في ربع نهائي البطولة العربية، فيما سيواجه الشرطة العراقي نظيره السد القطري.