مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات مديرى القطاعات ومأمورى الأقسام بالعاصمة

اعتمد اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، حركة تنقلات مديرى القطاعات ومأمورى بالعاصمة.

وشملت الحركة، تعيين اللواء محمد أبو سريع مساعدا لفرقة الشمال، واللواء محمد قدري مديرا لقطاع القاهرة الجديدة، واللواء أسامة نصر مديرا لقطاع الشمال، اللواء إبراهيم مليك مديرا لقطاع الشرق، اللواء خالد الدمرداش مساعدا لفرقة مصر القديمة، اللواء أشرف جاب الله مديرا لقطاع الجنوب

كما تم تعيين العقيد هانى فتحى عبدالرافع مأمور لقسم البساتين والعقيد محمد مصطفى نائبا لمأمور البساتين، والعميد أحمد يسري مأمورا لقسم مصر القديمة، والعميد محمد شعيب مأمورا لقسم التجمع الأول، والعقيد أحمد محمد عباس مأمور لقسم دار السلام وشملت الحركة تعيين العقيد حسن عبد الرازق مأمورا لقسم عابدين العقيد أشرف شوقي مأمورا لقسم المعادي والعقيد سامر السيد نائبا له، والعقيد محمد طارق مأمور قسم الخليفة، العقيد محمد الزيني مفتشا لفرقة الشرق، العقيد حمد وصفي تم تعيينه مأمورًا لقسم ثان مدينة نصر

كما تم تعيين اللواء محمد شمس مساعدا فرقة مصر الجديدة، اللواء أحمد جاد مساعد فرقة الشرق.، واللواء وليد فرحان مديرا للتخطيط والمتابعة، اللواء سمير صلاح مساعدًا لفرقة الزيتون.