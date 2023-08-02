خلال عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس الثاني يهنئ الأقباط ببدء صوم العذراء مريم

هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الاقباط الأرثوكس بمناسبة بدء صوم العذراء، قائلا:"صوم العذراء من الأصوام المحببة لدى الشعب المسيحي المصرى وهو من الاصوام الكبيرة فى كنيستنا".



وجاء ذلك ضمن العظة الأسبوعية التي ألقاها قداسة البابا اليوم الأربعاء في كنيسة الأنبا أثناسيوس الرسولي بالسيوف بالإسكندرية.

وتأتي العظة بمشاركة عدد من الأباء الأساقفة والكهنة، بجانب خورس الشمامسة، وحضور عدد كبير من شعب الكنيسة.

وبثت العظة عبر القنوات المسيحية القبطية الارثوذكسية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للكنيسة، “صفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية.



