"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 360 ألف طن قمح روسي وروماني

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 360 ألف طن قمح منها 60 ألف طن قمح روماني و300 ألف طن قمح روسي.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.