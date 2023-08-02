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الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 360 ألف طن قمح روسي وروماني

القمح
القمح
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تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 360 ألف طن قمح منها 60 ألف طن قمح روماني و300 ألف طن قمح روسي.
وذكرت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

هيئة السلع التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية القمح المستورد قمح روسي قمح روماني