الأولى على الشعبة الأدبية بجنوب سيناء: "لم أتوقع تصدر نتيجة المحافظة"

عمت الفرحة على منزل الطالبة جينا خالد مصطفى محمد، الأولى على مستوى محافظة جنوب سيناء في الثانوية العامة (الشعبة الأدبية)، مجموع 372 درجة بنسبة 90.7%، من مدرسة جيل أكتوبر الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية، حيث اعتلت الزغاريد في المنزل، وبدأ توافد الجيران والأصدقاء والأحبة؛ لتقديم التهنئة.

وأعربت “جينا” لـ"البوابة نيوز" عن بالغ سعادتها لحصولها على المركز الأول على مستوى محافظة جنوب سيناء،، قائلة: “لم أتوقع أن أكون الأولى، لكني اجتهدت وربنا عوض تعبي خير، وكان نفسي أجيب هذا المجموع، فالحمد لله كرم ربنا كبير، وسنة مرت بحلوها ومرها، تعبت فيها جدا طوال العام، وكانت مليئة بالصعوبات والتحديات، نتعثر ثم نستقيم، وبفضل من الله استطعنا أن نجمع هذه العثرات ونبني بها سلما نصعد به نحو التفوق وتحقيق حلمنا، فاللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا”.

وأرجعت "جينا" عوامل تفوقها إلى عدة عوامل منها: توفيق الله سبحانه وتعالى وطاعة الله وبرها لأسرتها، وضرورة أن يكون للطالب هدف يسعى للوصول إليه والأسرة تسهم وتشجع على تحقيق هذا الهدف، كما كانت حريصة على تنظيم الوقت والمذاكرة أولا بأول من بداية الدراسة وتقسيم اليوم على مذاكرة جميع المواد.

ووجهت “جينا” كل الشكر والتقدير لمعلميها وكل من أسهم في تفوقها وخاصة أسرتها التي تدين لها بالفضل بعد الله -سبحانه وتعالى- والتي كانت بمثابة أكبردافع لها، متمنية أن تكون مصممة أزياء.