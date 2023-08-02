منتخب ناشئات الطائرة يهزم تشيلي في بطولة العالم بالمجر

حقق منتخب مصر للناشئات لكرة الطائرة الفوز على تشيلى بنتيجة 3/ صفر فى إطار منافسات الجولة الثانية لبطولة العالم المقامة حالياَ بكرواتيا والمجر، وتستمر حتى 12 أغسطس الجارى.

نجح منتخب ناشئات الطائرة فى تحقيق أول فوز على نظيره الكاميروني بنتيجة 3/صفر أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يلتقى الأرجنتين غدا الخميس.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر في تجهيز ناشئات مصر قبل البطولة بشكل مميز.

كان مجلس الإدارة قد كلف شوكت صابر عضو المجلس برئاسة بعثة منتخب الناشئات تحت ١٩ سنة المشارك في بطولة العالم بالمجر خلال الفترة من ٣٠ يوليو وحتى ١٢ أغسطس.

تضم قائمة المنتخب كلا من: ملك البحيري وفرح الحناوي وفريدة اسامة وريماز أشرف وندي وائل وسلمي البحيري وخديجة شوشه وملك سامح ونيجار اسماعيل وملك مجدي ولوجي ياسر وملك شاهين.

ويقود منتخب الناشئات جهاز فني مكون من: ماركو انطونيو مشرفا عامًا على المنتخب ومحمد مهران مديرًا فنيًا ويسرا، وعبد الكريم مدربًا عاما، وأحمد سعد مدربًا والدكتور روض عيد طبيبًا للمنتخب.