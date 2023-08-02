بـ5 لغات.. البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي مع شباب "لوجوس" الثالث

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي، صباح اليوم، مع شباب ملتقي لوجوس الثالث وذلك في إطار برنامج أسبوع الخدمة الثالث لملتقيات لوجوس لشباب العالم الذى يتواجد حاليًا في مصر لتقديم خدمات متنوعة في أماكن عدة.

أقيمت صلوات القداس بخمس لغات مختلفة بحسب بلاد الشباب المشاركين فيه من كل إيبارشيات الكرازة حول العالم، وفي نهايته وزع قداسة البابا بعض الهدايا التذكارية على الشباب.

يشارك في أسبوع الخدمة الثالث ١٠٠ شاب وشابة من خمس قارات العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي، يقدمون خلاله خدمات متنوعة ما بين كرنفالات للأطفال وزيارة المستشفيات وبيوت ضيافة الأيتام وخدمة أبناء السودان والمناطق المحتاجة، حيث يقدمون هذه الخدمات لما يزيد عن ١٥٠٠ طفل وعدد كبير من الأسر وهي خدمة بدأها قداسة البابا منذ عام ٢٠١٨ من خلال لقاءات سنوية للشباب القبطى في بلاد المهجر وأيضًا الشباب القبطى داخل مصر.

ويعتبر هذا اللقاء هو الثاني خلال العام الجاري بعد أسبوع الخدمة الثاني للشباب المصري الذى أقيم في يوليو الماضي بمشاركة أكثر من ١١٠ شاب وشابة من داخل مصر.