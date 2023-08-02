"تنشيط السياحة" تنظم فعالية توعوية تزامنًا مع احتفالات العيد القومي للإسكندرية

نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية فعالية توعوية وذلك، تحت عنوان "الإسكندرية بين الماضي والحاضر"، وفي إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع وتماشياً مع الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية الذي يوافق 26 يوليو من كل عام.

من جانبها، أشارت مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن الفعالية تضمنت عدة أنشطة من بينها افتتاح معرضين صور عن المهن التراثية القديمة، وعن بعض الحرف اليدوية للسيدات المعيلات، بالإضافة إلى تنظيم ندوة عن تاريخ الإسكندرية شاركت بها الدكتورة إيمان شهاوي مديرة برامج وبحوث الموزاييك بمتاحف الإسكندرية التي تحدثت خلالها عن عالمية الإسكندرية بين موقعها ومتاحفها.

كما استعرض محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية كنوز الإسكندرية.

كما ألقى الشاعر والأديب السكندري العالمي أحمد فضل شبلول خلال الندوة مجموعة من قصائده الشعرية في حب الإسكندرية.

وأضافت أمل العرجاوي مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية أن الفعالية تضمنت أيضاً تنظيم ورش عمل لتنمية مهارات وقدرات الأطفال شارك بها عدد من الأطفال بالإضافة إلى عدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من جمعية قرية الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة منها ورش لتدوير المخلفات وتحويلها إلى قطع فنية مثل صناعة مجسمات لقلعة قايتباى واستخدام الورق الملون لعمل لوحات موزاييك.

