الزمالك ينهى استعداداته للنصر السعودي بالبطولة العربية

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مران مساء اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب عكاظ بخوض تقسيمة فنية بطول الملعب استعدادا للقاء النصر السعودي المقبل.

وشهدت التقسيمة الفنية في نهاية المران التركيز على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية التي تم التدريب عليها، وحرص المدير الفني على منح اللاعبين تعليمات خاصة خلال التقسيمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق النصر السعودي المقرر لها غدا الخميس في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للبطولة العربية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.